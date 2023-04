Animation nature : Contes au crépuscule Grainville-la-Teinturière Catégories d’Évènement: Grainville-la-Teinturière

Seine-Maritime . Participez à cette promenade au crépuscule, entre mer, falaises et village. Elise vous guidera à la tombée de la nuit à la recherche d’histoires, de secrets patrimoniaux et d’animaux nocturnes.

RDV : 21h à Sotteville sur mer.

Durée : 2h.

