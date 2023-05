Animation nature « par mots et par vaux » Parking des basses eaux, 4 juin 2023, Grainville-la-Teinturière.

Lors de cette promenade d’écriture, nos paroles vous guideront dans la nature à la découverte des plantes et animaux. Ces rencontres éveilleront vos émotions aiguiseront votre regard et mettrons vos mots en marche.

RDV au parking du site des basses eaux à Grainville à 9h.

Animé par Entre Terre et Merveilles et Sandrine Pérégrine.

Gratuit

Prévoir stylo et des chaussures de randonnée..

2023-06-04 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-04 12:00:00. .

Parking des basses eaux Route d’Yvetot

Grainville-la-Teinturière 76450 Seine-Maritime Normandie



During this writing walk, our words will guide you through nature to discover plants and animals. These encounters will awaken your emotions, sharpen your eyes and set your words in motion.

Meeting point at the parking of the site of the low waters in Grainville at 9 am.

Animated by Entre Terre et Merveilles and Sandrine Pérégrine.

Free

Bring a pen and hiking shoes.

Durante este paseo de escritura, nuestras palabras le guiarán a través de la naturaleza para descubrir plantas y animales. Estos encuentros despertarán sus emociones, agudizarán su mirada y pondrán en movimiento sus palabras.

Punto de encuentro en el aparcamiento del sitio de basses eaux en Grainville a las 9h.

Organizado por Entre Terre et Merveilles y Sandrine Pérégrine.

Gratis

Se ruega traer bolígrafo y calzado de senderismo.

Auf diesem Schreibspaziergang werden unsere Worte Sie in die Natur führen, um Pflanzen und Tiere zu entdecken. Diese Begegnungen werden Ihre Gefühle wecken, Ihren Blick schärfen und Ihre Worte in Gang setzen.

Treffpunkt: 9 Uhr auf dem Parkplatz am Standort « Basses eaux » in Grainville.

Unter der Leitung von Entre Terre et Merveilles und Sandrine Pérégrine.

Kostenlos

Kugelschreiber und Wanderschuhe mitbringen.

Mise à jour le 2023-04-29 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité