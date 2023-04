Animation nature : le jeu de la botanique Parking des Basses eaux, 27 mai 2023, Grainville-la-Teinturière.

Cet atelier de botanique est accessible aux parents comme aux enfants ! Elise vous mènera à la découverte de plantes rigolotes. Contes, anecdotes naturalistes et bricolages vous permettront de retenir les plantes et leurs usages.

RDV au parking des Basses eaux à Grainville la Teinturière à 14h.

Durée : 2h.

Gratuit, mais réservation obligatoire (nombre de participants limité)..

2023-05-27 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-27 16:00:00. .

Parking des Basses eaux Route d’Yvetot

Grainville-la-Teinturière 76450 Seine-Maritime Normandie



This botany workshop is accessible to parents and children alike! Elise will lead you to the discovery of funny plants. Tales, naturalist anecdotes and crafts will help you remember the plants and their uses.

Meeting point at the Basses eaux parking lot in Grainville la Teinturière at 2pm.

Duration: 2 hours.

Free of charge, but reservation is required (limited number of participants).

Este taller de botánica está abierto tanto a padres como a hijos Elise te guiará en un descubrimiento de plantas divertidas. Cuentos, anécdotas naturalistas y manualidades les ayudarán a recordar las plantas y sus usos.

Punto de encuentro en el aparcamiento Basses eaux de Grainville la Teinturière a las 14 h.

Duración: 2 horas.

Gratuito, pero es necesario reservar (número limitado de participantes).

Dieser Botanik-Workshop ist für Eltern und Kinder gleichermaßen geeignet! Elise führt Sie auf eine Entdeckungsreise zu lustigen Pflanzen. Märchen, naturkundliche Anekdoten und Bastelarbeiten helfen Ihnen, sich die Pflanzen und ihre Verwendungszwecke zu merken.

RDV am Parkplatz Basses eaux in Grainville la Teinturière um 14 Uhr.

Dauer: 2 Stunden.

Kostenlos, aber Reservierung erforderlich (begrenzte Teilnehmerzahl).

