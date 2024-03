Grains de Volutes – Cie Vilcanota – une conférence dansée inoubliable ! Théâtre Na Loba Pennautier, vendredi 22 mars 2024.

Grains de Volutes – Cie Vilcanota – une conférence dansée inoubliable ! Un conférencier loufoque, assisté d’un danseur lunaire, nous expliquent, expériences pratiques à l’appui, une série de phénomènes insolites… Vendredi 22 mars, 19h00 Théâtre Na Loba

Danse – Tout public dès 6 ans – durée 50 min

Un conférencier loufoque, assisté d’un danseur lunaire, nous expliquent, expériences pratiques à l’appui, une série de phénomènes insolites tels que les vibrations du sable, le relâchement musculaire ou la formation des ronds de fumée.

[ Distribution, production, soutiens ]

Chorégraphe, scénographe et conférencier loufoque Bruno Pradet

Danseur/comédien Christophe Brombin

Création lumière Vincent Toppino

Création sonore Yoann Sanson

Régie générale et régie son Alix Weugue

Regard complice Fabien Coulon

Costumes Marianne Mangone

Eléments scénographiques Eui Suk Cho, Fabrice Coudert, Loïc Durand

Création visuelle : Franck Tilmant

Avec le soutien de la ville de Pennautier

Dans le cadre de Scène d’enfance

Théâtre Na Loba Place du Coustou, Pennautier Pennautier 11610 Aude Occitanie 0468114532 http://www.pennautier.fr/culturetheatrenaloba.html

