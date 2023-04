Grains de voix : une expo photo de David Desreumaux Bibliothèque Valeyre, 2 mai 2023, Paris.

Du mardi 02 mai 2023 au mercredi 17 mai 2023 :

.Tout public. gratuit

« Grains de voix », ce sont des portraits de chanteurs contemporains par le photographe et rédacteur en chef d’Hexagone, la revue de référence sur la chanson française, un panorama sensible et délicat de la scène actuelle souvent pas assez médiatisée…

Dans le cadre du Printemps de la chanson organisé par la bibliothèque Valeyre du 2 mai au 7 juin, vous pourrez découvrir découvrir du 2 au 17 mai les photos portraits de chanteurs de David Desreumaux et également écouter Fabien Martin en concert impromptu le 13 mai vers 11h et Lora Gabriel en concert le 13 mai à 16h, les dessins originaux « Les chansons à se pendre » de Didier Tronchet du 19 mai au 7 juin, assister le 20 mai à 11h au petit déjeuner musical sur le thème des chansons qui parlent de chanteurs et participer le 20 mai à 16h au quiz musical et ludique proposé par Didier Tronchet, auteur de Petit éloge de la chanson française.

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris

Contact : 01 42 85 27 56 bibliotheque.valeyre@paris.fr

David Desreumaux