Grains de sel, 19 novembre 2022, .

Grains de sel



2022-11-19 – 2022-11-19

Toute la journée sur les 2 jours :



Fil rouge



Une fresque inspirée de l’album Changer d’air de Jeanne Macaigne, commencée avec les classes jeudi et vendredi, se poursuit pendant le week-end. Des crayons, des feutres, et des gouaches seront à disposition des enfants et des parents. A votre imagination !



Samedi 19 novembre :

11h00 : Hommage à Molière suivi d’une rencontre avec Béatrice Fontanel.

Figure centrale du théâtre et de la culture de notre pays, Molière, né Jean-Baptiste Poquelin, a été baptisé à Paris le 15 janvier 1622. Nous fêtons cette année les 400 ans de sa naissance : c’est une opportunité extraordinaire de célébrer, à travers un hommage des élèves et professeurs du Conservatoire d’Aubagne, section Théâtre, musique et danse. Travail initié à partir du livre de Béatrice FONTANEL, « Molière » Collection les Grandes Vies, Ed. Gallimard Jeunesse– Escale Rencontres



Rencontres avec les auteurs :

14h Guillaume Bianco et Stéphanie Richard

14h30 Ghislaine Herbera et Agnès Mathieu Daudé

15h Sandra Le Guen et Frédéric Marais

15h30 Gary Ghislain et Michael Almodovar

16h : avec Anne Cortey et Delphine Bournay

16h30 : Bataille de dessin avec Christophe Bataillon et Jeanne Macaigne



Dimanche 20 novembre

Les Ateliers Droits de l’enfant :



Le 20 novembre 2022, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant soufflera ses 33 bougies.



La dizaine d’ateliers, proposés, s’articuleront autour des Droits de l’enfant, en lien avec des albums présentés sur le salon. Avec le soutien de l’UNICEF. Atelier A la lettre, Et si on redessinait le monde, Je en Jeu, Machin- Bidule-Chouette, (Ré)Création, A voir et à manger, Je suis donc je pense, Mr et Mme 100 tête, Les Zidiomatiks, Espace petites pas. Ateliers Dys animés par la maison des familles et la médiathèque.



Rencontres avec les auteurs :

11h Bataille de dessin avec Mathilde van Gheluwe et Carine Hinder

14h30 Cédric Fabre

15h Mathilde Arnaud et Anna Griot

15H30 Stéphane Giesbert et Emmanuel Rey

16h Carl Norac et Jean-Christophe Tixier

Rencontres avec les auteurs. Prendre le temps de s’arrêter pour écouter les auteurs et illustrateurs qui évoquent leur univers de création en compagnie de Thomas Rabino, journaliste littéraire.

dernière mise à jour : 2022-10-26 par