Grains de sel – Festival du livre et de la parole d’enfant Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: 13400

Aubagne

Grains de sel – Festival du livre et de la parole d’enfant Aubagne, 19 novembre 2022, Aubagne. Grains de sel – Festival du livre et de la parole d’enfant

Esplanade de Gaulle Aubagne 13400

2022-11-19 09:00:00 – 2022-11-19 19:00:00 Aubagne

13400 Grains de sel, le festival du livre et de la parole d’enfant, revient en centre-ville avec de nombreuses surprises et découvertes. Un beau moment de partages qui permettra aux enfants et adolescents de rencontrer des auteurs, des illustrateurs et des éditeurs mais aussi de participer à des ateliers autour des droits de l’enfant. De quoi cogiter, s’épanouir et s’émerveiller. Grains de sel est une manifestation de qualité qui se distingue par une conception originale : un événement littéraire qui fait la part belle au cœur de sa programmation aux Droits de l’Enfant (réseau Ville Amie des Enfants). +33 4 42 18 19 19 Aubagne

dernière mise à jour : 2022-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: 13400, Aubagne Autres Lieu Aubagne Adresse Esplanade de Gaulle Aubagne 13400 Ville Aubagne lieuville Aubagne Departement 13400

Aubagne Aubagne 13400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubagne/

Grains de sel – Festival du livre et de la parole d’enfant Aubagne 2022-11-19 was last modified: by Grains de sel – Festival du livre et de la parole d’enfant Aubagne Aubagne 19 novembre 2022 13400 Aubagne Esplanade de Gaulle Aubagne 13400

Aubagne 13400