2023-01-28 – 2023-01-28

Médiathèque Boulevard de la Plage

Saint-Lunaire

Ille-et-Vilaine Saint-Lunaire L’équipe de la Grainothèque prépare le printemps ! Venez les aider à préparer et trier les graines. Rendez-vous à la médiathèque les samedis 14 et 28 janvier de 15h à 17h. mediatheque.mairie@saint-lunaire.fr +33 2 99 46 08 13 Médiathèque Boulevard de la Plage Saint-Lunaire

