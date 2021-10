Bétaille Bétaille Bétaille, Lot Grainothèque : Projet de la Graine à l’Assiette Bétaille Bétaille Catégories d’évènement: Bétaille

Lot

Grainothèque : Projet de la Graine à l’Assiette Bétaille, 1 décembre 2021, Bétaille. Grainothèque : Projet de la Graine à l’Assiette 2021-12-01 14:30:00 14:30:00 – 2021-12-01

Bétaille Lot Bétaille Angélique vous accueillera dans sa ferme et vous proposera un atelier “Plantation de châtaignier”. A partir de 5 ans. Sur réservation. +33 5 65 38 03 79 Lot Tourisme dernière mise à jour : 2021-09-27 par

Détails Catégories d’évènement: Bétaille, Lot Autres Lieu Bétaille Adresse Ville Bétaille lieuville 44.9631#1.72243