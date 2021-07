Grainothèque / Le battage de graines Médiathèque Est Floresca Guépin, 25 septembre 2021-25 septembre 2021, Nantes.

2021-09-25

Horaire : 10:00

Gratuit : oui À partir de 7 ans

Animé par l’association À Fleur de Terre en partenariat avec l’association Two Points Venez découvrir les techniques de collecte et de récupération des graines. Dans un moment convivial, nous récolterons et trierons tous ensemble les semences pour remplir la grainothèque. Ce rendez-vous de rentrée se tiendra au Potager du Pavillon, un nouveau lieu dédié aux arts visuels créé par Two Points et situé non loin de la Maison de quartier de la Bottière (informations sur assotwopoints.blogspot.com).

Médiathèque Est Floresca Guépin 15 Rue de la Haluchère Doulon – Bottière Nantes