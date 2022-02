Grainothèque – Inauguration et atelier Lesperon Lesperon Catégories d’évènement: Landes

Lesperon

Grainothèque – Inauguration et atelier Lesperon, 5 mars 2022, Lesperon. Grainothèque – Inauguration et atelier Lesperon

2022-03-05 10:00:00 – 2022-03-05

Lesperon Landes Lesperon EUR 10h, c’est l’heure du rendez-vous pour l’inauguration de la Grainothèque qui sera suivi d’un atelier « Réalisation d’oyas » en partenariat avec l’association « Mine de rien ».

