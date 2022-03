Grainothèque / Fabrication d’un kamishibaï Bibliothèque de la Halvêque Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui À partir de 8 ans Sur inscription Nous vous proposons de raconter et de mettre en scène un récit illustré sous forme de kamishibaï pour expliquer la recette du bon compostage. Compost, potager, graines et fleurs prendront vie dans votre petit théâtre japonais. Bibliothèque de la Halvêque adresse1} Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 53 47 http://bm.nantes.fr

