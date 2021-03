Ombrée d'Anjou Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire, Ombrée-d'Anjou GRAINOTHÈQUE ET EXPOSITION – POUANCÉ Ombrée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Ombrée-d'Anjou

GRAINOTHÈQUE ET EXPOSITION – POUANCÉ, 13 mars 2021-13 mars 2021, Ombrée d'Anjou. GRAINOTHÈQUE ET EXPOSITION – POUANCÉ 2021-03-13 09:30:00 – 2021-03-13 12:30:00 Bibliothèque Jules Mougin 4 boulevard de la prévalaye

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire Dans le cadre de la semaine de l’agriculture, venez découvrir la grainothèque à la bibliothèque Jules Mougin de Pouancé. Cet espace d’échange libre et gratuit de semences et de savoirs, est à destination des jardiniers, pour promouvoir une agriculture écologique et durable.

L'exposition « Nous cultivons la biodiversité » est aussi à découvrir à la bibliothèque de Pouancé.

L’exposition « Nous cultivons la biodiversité » est aussi à découvrir à la bibliothèque de Pouancé.

