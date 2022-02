GRAINOTHÈQUE ET EXPOSITION A LA BIBLIOTHÈQUE – COMBRÉE Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire Ombrée d’Anjou Dans le cadre de la semaine de l’agriculture, venez découvrir la grainothèque à la bibliothèque de Combrée. Cet espace d’échange libre et gratuit de semences et de savoirs, est à destination des jardiniers, pour promouvoir une agriculture écologique et durable. Grainothèque et exposition sur le thème de l’agriculture et de la nature, à la bibliothèque de Combrée, durant la semaine de l’agriculture le samedi 19 mars 2022. c.fiorentini@ombreedanjou.fr +33 2 41 92 35 19 http://www.ombreedanjou.fr/ Dans le cadre de la semaine de l’agriculture, venez découvrir la grainothèque à la bibliothèque de Combrée. Cet espace d’échange libre et gratuit de semences et de savoirs, est à destination des jardiniers, pour promouvoir une agriculture écologique et durable. Combrée Bibliothèque Ombrée d’Anjou

