Grainothèque: échange de plantes et boutures Lignières Lignières Catégories d’évènement: 18160

Lignières

Grainothèque: échange de plantes et boutures Lignières, 13 mai 2022, Lignières. Grainothèque: échange de plantes et boutures Lignières

2022-05-13 16:30:00 – 2022-05-13

Lignières 18160 Lignières C’est le plein moment pour jardiner! Profitez des conseils de jardiniers, maraîchers présents à la bibliothèque! Possibilité d’amener vos plantes et boutures pour échanger avec d’autres personnes. Mais aussi une consultation gratuite auprès de jardiniers et maraîchers! bibliotheque-lignieres@outlook.fr +33 2 48 60 20 84 C’est le plein moment pour jardiner! Profitez des conseils de jardiniers, maraîchers présents à la bibliothèque! pixabay

Lignières

dernière mise à jour : 2022-04-08 par OT LIGNIERES

Détails Catégories d’évènement: 18160, Lignières Autres Lieu Lignières Adresse Ville Lignières lieuville Lignières Departement 18160

Lignières Lignières 18160 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lignieres/

Grainothèque: échange de plantes et boutures Lignières 2022-05-13 was last modified: by Grainothèque: échange de plantes et boutures Lignières Lignières 13 mai 2022 18160 Lignières

Lignières 18160