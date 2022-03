Grainothèque de la médiathèque Hauts de Bienne, 1 avril 2022, Hauts de Bienne.

Grainothèque de la médiathèque Médiathèque 10 Quai Jobez Hauts de Bienne

2022-04-01 – 2022-06-30 Médiathèque 10 Quai Jobez

Hauts de Bienne Jura

Nouveauté : GRAINOTHÈQUE À LA MÉDIATHÈQUE !

C’est le printemps à la médiathèque ! À partir du 20 mars découvrez notre grainothèque, venez échanger et troquer vos graines de légumes et de fleurs.

Dans les médiathèques de Morez, Morbier et Longchaumois.

mediatheque@arcade-cchj.fr +33 3 84 33 38 92 http://www.mediathequearcade.fr/

dernière mise à jour : 2022-02-22 par