Grainothèque / Atelier Docteur Plante Médiathèque Est Floresca Guépin Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Grainothèque / Atelier Docteur Plante Médiathèque Est Floresca Guépin, 9 avril 2022, Nantes. 2022-04-09 Sur inscription

Horaire : 14:00

Gratuit : oui Public adulte Sur inscription En partenariat avec la ressourcerie Les Virevoltantes Votre ficus, votre cactus préféré montre des signes inquiétants : taches jaunes ou brunes, feuilles en berne, pucerons à l’attaque, floraison capricieuse… Venez confier vos tracas à Gildas, horticulteur passionné, et repartez avec l’ordonnance magique qui redonnera vigueur et beauté à vos plantes d’intérieur. Médiathèque Est Floresca Guépin adresse1} Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 http://bm.nantes.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Est Floresca Guépin Adresse 15 Rue de la Haluchère Ville Nantes Age maximum Public adulte lieuville Médiathèque Est Floresca Guépin Nantes Departement Loire-Atlantique

Médiathèque Est Floresca Guépin Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Grainothèque / Atelier Docteur Plante Médiathèque Est Floresca Guépin 2022-04-09 was last modified: by Grainothèque / Atelier Docteur Plante Médiathèque Est Floresca Guépin Médiathèque Est Floresca Guépin 9 avril 2022 Médiathèque Est Floresca Guépin Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique