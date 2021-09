Nantes Bibliothèque de la Halvêque Loire-Atlantique, Nantes Grainothèque / Atelier bouturage Bibliothèque de la Halvêque Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Grainothèque / Atelier bouturage Bibliothèque de la Halvêque, 9 octobre 2021, Nantes. 2021-10-09 Sur inscription

Horaire : 10:00 12:00

Gratuit : oui Tout public Sur inscription Animé par Jardins Naturels Vivriers Nous vous donnerons conseils et astuces pour vos cultures potagères, végétaux et boutures. Côté manuel, un atelier bouturage sera proposé pour parler soins et pratique. Bibliothèque de la Halvêque adresse1} Nantes Erdre Nantes 44300 Nantes Erdre 02 40 41 53 47 http://bm.nantes.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Bibliothèque de la Halvêque Adresse 23 Rue Léon Serpollet Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Bibliothèque de la Halvêque Nantes