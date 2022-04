Grainothèque à la médiathèque Louis Aragon Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Bouches-du-Rhône – Échanges de graines et de conseils de 10h à 13h dans le hall de la Médiathèque. Public adulte, sans inscription.

– Graine d’histoires de 10h à 10h30 dans la salle du conte, sur inscription. Jauge limitée à 15.

– Graine de papier (origamis) de 10h à 12h dans la salle atelier. Sans inscription.

Dans le cadre d'une manifestation intitulée "Les Printemps", la médiathèque Louis Aragon de Martigues, propose un échange de graines, un conte et des ateliers. mediatheque-com@ville-martigues.fr +33 4 42 80 27 97

