Grainothèque à la bibliothèque Andrée Chedid : trocs et boutures Bibliothèque Andrée Chedid Paris, samedi 1 juin 2024.

Grainothèque à la bibliothèque Andrée Chedid : trocs et boutures Le public est invité à proposer graines et boutures selon le principe du troc. Les collections sur le jardinage et la botanique seront mis en avant. Une sélection de documents autour de la thématique… Samedi 1 juin, 10h00 Bibliothèque Andrée Chedid Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Le public est invité à proposer graines et boutures selon le principe du troc. Les collections sur le jardinage et la botanique seront mis en avant. Une sélection de documents autour de la thématique : « Les cinq sens au jardin » complètera l’offre. L’originalité de cette grainothèque est ambulante !

Bibliothèque Andrée Chedid 36 rue Emeriau 75015 Paris Paris 75015 Quartier de Grenelle Île-de-France 01 45 77 63 40 https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ La bibliothèque Andrée Chedid fait partie du réseau de lecture publique, elle est pôle musical. Elle est dotée d’une grainothèque depuis juin 2023. métros ligne 6 et 10. Bus : 30

© Jean Tubery