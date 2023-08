Au travail ! Spectacle déambulatoire dans la graineterie Roux Graineterie Roux Carpentras, 17 septembre 2023, Carpentras.

Au travail ! Spectacle déambulatoire dans la graineterie Roux Dimanche 17 septembre, 15h30 Graineterie Roux Réservation obligatoire auprès du service culture et Patrimoine de la CoVe. Votre horaire vous sera communiqué à la réservation.

Carte blanche à la compagnie Maâloum dans la graineterie Roux.

Lieu magique et méconnu du patrimoine industriel carpentrassien, la graineterie Roux et ses formidables machines se dévoilent à vous au fil des extraits littéraires lus par les comédiens de la compagnie Maâloum. Plongez dans les affres du monde du travail au travers de leur univers sonore, mêlant les mots de grands auteurs, la musique et l’écho du monument. Plus qu’à une visite littéraire, c’est bien à un voyage émotionnel que tous vos sens seront convoqués.

À 15 h 30 et 17 h 30

Organisé par la CoVe – Pays d’art et d’histoire Ventoux-Comtat Venaissin

Graineterie Roux 34 avenue Bel Air, 84200 Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 67 69 21 »}]

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© La Cove