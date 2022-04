Graineterie de mots – Paroles Paroles Honfleur, 30 avril 2022, Honfleur.

Graineterie de mots – Paroles Paroles Honfleur

2022-04-30 11:00:00 11:00:00 – 2022-04-30 13:00:00 13:00:00

Honfleur Calvados

De Johann Charvel, par la Cie Les Miscellanées (Trouville -76)

La graineterie de mots, c’est une charrette et un colporteur, un entremetteur qui invite à semer et à déguster des mots : des rares, des aromatiques, des sauvages, des beaux ou des étranges… Il y en a pour tous les goûts ! Pour les sportifs, les gourmands, les érudits, les ronchonchons…

Le comédien, gentil bonimenteur, fait tout pour que chaque spectateur trouve le on mot. Alors, approchez, approchez bonnes gens !

Lieu : Honfleur – Parvis de la Lieutenance

Honfleur

