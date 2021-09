Graines voyageuses : exposition de l’artiste céramiste Murielle Joubert Maison-atelier Foujita, 18 septembre 2021, Villiers-le-Bâcle.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison-atelier Foujita

**Venez découvrir l’univers poétique de l’artiste céramiste Murielle Joubert.** Celle-ci s’intéresse singulièrement aux graines qui révèlent une diversité esthétique et plastique surprenante, et deviennent sous ses doigts, des sculptures qui invitent au voyage et à l’évasion. L’œuvre de Murielle Joubert nous entraîne dans une rêverie où les questionnements sur le vivant et la transmission prend tout son sens. Avec Murielle Joubert, la terre rêve. A travers son œuvre qui décline avec délicatesse toutes les possibilités de l’art de la céramique, elle nous entraine dans un monde onirique qui fait écho aux passions de Foujita. Un dialogue inédit s’engage entre cette artiste sensible et l’univers de Foujita.

Gratuit. Entrée libre, conditionnée par le respect du protocole sanitaire en vigueur. Présentation du pass sanitaire à partir de 18 ans.

Maison-atelier Foujita 7-9 route de Gif-sur-Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle Essonne



