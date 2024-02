Graines, voyageuses au long cours Médiathèque Côte Pavée Toulouse, mardi 12 mars 2024.

Graines, voyageuses au long cours Pour une alimentation engagée et durable, l’égalité au menu 12 mars 10 mai Médiathèque Côte Pavée

Du mardi 12 mars au samedi 11 mai 2024

Répandus partout à la surface du globe, les végétaux s’implantent très vite sur le moindre espace de sol dénudé. Ce succès dans leur capacité de conquête et de dispersion, ils le doivent à la faculté de produire fruits et graines. Utilisant tous les moyens à leur disposition, ces semences sont capables de traverser continents et océans mais aussi d’arriver au cœur des grands centres urbains. Ce transport se fait toujours dans une grande économie de moyen avec une adaptation particulièrement fine et judicieuse au moyens de déplacements.

L’exposition présente 25 photographies et des spécimens issus des collections du Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse.

Mardi 26 mars à 10h45, le Muséum vous propose une visite guidée d’une heure de l’exposition Sex Appeal, la scandaleuse vie de la nature !

Inscription auprès de la bibliothèque au 05 67 72 84 50

Médiathèque Côte Pavée, Toulouse Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l'Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie

Exposition Tout public