Graines, l'exposition ! Petit précipité subjectif d'une histoire des graines Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Paris

Graines, l’exposition ! Petit précipité subjectif d’une histoire des graines Le CENTQUATRE-PARIS (104), 18 juin 2022, Paris. Du lundi 11 juillet 2022 au dimanche 04 septembre 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

Du samedi 18 juin 2022 au dimanche 10 juillet 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

. gratuit en accès libre

Sauvages ou cultivées, merveilles de forme et de couleur, symboles de vie, de croissance, de diversité et de culture, les graines racontent aussi l’histoire de l’Humanité. Depuis la nuit des temps, les semences d’arbres, céréales, fleurs, fruits et légumes circulent à travers le monde. C’est l’histoire de ces grandes voyageuses qui est au cœur de cette exposition, avec des œuvres photographiques et plastiques, mais aussi des vitrines qui permettent de découvrir, voir, toucher ou sentir des graines des quatre coins de la planète. Mêlant les dimensions artistique, scientifique, pédagogique et écologique, Graines, l’exposition ! rassemble des œuvres inédites de quatre artistes et s’ouvre sur le jardin caché du CENTQUATRE-PARIS, afin de suivre le développement de nombreuses graines autant que questionner notre aptitude à imaginer demain. Au programme samedi 18.06.2022 14h00-19h00

Ouverture de l’exposition

en entrée libre 15h00-16h30

Le jardin des graines

atelier dès 8 ans avec Emmanuelle Bouffé, artiste paysagiste

exploration pédagogique et ludique des graines

en entrée libre 15h30

Introduction des rencontres

par Nathalie Chapuis, Atelier EXB

en entrée libre 15h30-16h00

Qu’est-ce qu’une graine ?

rencontre avec Charlotte Fauve, journaliste – sous réserve

en entrée libre 16h00-16h30

Germer, dormir et voyager

rencontre avec Gilles Clément, botaniste

en entrée libre 16h30-17h00

Portraits de graines

rencontre avec Thierry Ardouin, photographe

en entrée libre 17h00-18h00

Dédicaces

signature du livre Histoires de Graines

en entrée libre samedi 25.06.2022 16h00-17h00

Visite guidée

tarif unique : 3€

en savoir + dimanche 26.06.2022 11h00-12h30

Rencontre joyeuse

atelier de 4 à 10 ans avec Duy Anh Nan Duc, artiste plasticien végétal

gratuit pour les enfants / 2 à 5€ pour les adultes accompagnants

en savoir + jeudi 07.07.2022 15h30-16h30

La Toute Petite Visite

visite de 2 à 5 ans

gratuit pour les enfants / 2 à 5€ pour les adultes accompagnants

en savoir + samedi 09.07.2022 15h00-16h30

Les plantes ou les animaux : qui commande ?

atelier dès 8 ans avec Emmanuelle Bouffé, artiste paysagiste

découverte des insectes et de leur rôle auprès des plantes

gratuit pour les enfants / 2 à 5€ pour les adultes accompagnants

en savoir + 16h00-17h00

Visite guidée

tarif unique : 3€

en savoir + dimanche 10.07.2022 11h00-12h30

Rencontre joyeuse

atelier de 4 à 10 ans avec Emmanuelle Bouffé, artiste paysagiste

gratuit pour les enfants / 2 à 5€ pour les adultes accompagnants

en savoir + jeudi 21.07.2022 15h30-16h30

La Toute Petite Visite

visite de 2 à 5 ans

gratuit pour les enfants / 2 à 5€ pour les adultes accompagnants

en savoir + samedi 03.09.2022 11h00-12h30

La récolte des graines

récolte des graines de plantes, fruits et légumes pour augmenter la grainothèque et discuter autour des graines « interdites »

en entrée libre 15h00-16h30

Les plantes voyageuses du quartier

atelier dès 8 ans avec Emmanuelle Bouffé, artiste paysagiste

visite des graines du quartier, collecte, et confection d’un herbier

gratuit pour les enfants / 2 à 5€ pour les adultes accompagnants

en savoir + Tout au long de l’exposition Les boutiques et restaurants du CENTQUATRE-PARIS L’Arabesque : ouvrage Histoire de graines qui a inspiré l’exposition et sélection bibliographique autour des graines

L’effet PAP’ : plantes à faire pousser, cosmétiques naturelles, tisanes…

Kiblind : illustrations autour du végétal

Land : bouquets de saison et de producteurs locaux

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Paris

7 : Riquet (Paris) (257m) 45 : Curial – Archereau (Paris) (46m)

Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/graines.html 01 53 35 50 00

© Thierry Ardouin / Tendance Floue / MNHN Luzerne en arbre

