Graines, l’exposition ! Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Graines, l’exposition ! Le CENTQUATRE-PARIS (104), 18 juin 2022, Paris. Du samedi 18 juin 2022 au dimanche 04 septembre 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

. gratuit

Petit précipité subjectif d’une histoire des graines, avec Thierry Ardouin, Fabrice Hyber, Duy Anh Nhan Duc et Jade Tang Sauvages ou cultivées, merveilles de forme et de couleur, symboles de vie, de croissance, de diversité et de culture, les graines racontent aussi l’histoire de l’Humanité. Depuis la nuit des temps, les semences d’arbres, céréales, fleurs, fruits et légumes circulent à travers le monde. C’est l’histoire de ces grandes voyageuses qui est au cœur de cette exposition, avec des œuvres photographiques et plastiques, mais aussi des vitrines qui permettent de découvrir, voir, toucher ou sentir des graines des quatre coins de la planète. Mêlant les dimensions artistique, scientifique, pédagogique et écologique, Graines, l’exposition ! rassemble des œuvres inédites de quatre artistes et s’ouvre sur le jardin caché du CENTQUATRE-PARIS, afin de suivre le développement de nombreuses graines autant que questionner notre aptitude à imaginer demain. Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Paris

Contact : https://www.104.fr/

