Val-d'Oise

RDV à l'entrée sud-est du bois de Boissy, le dimanche 1 août à 09:30

Fixées au sol par leurs racines, les plantes ne peuvent pas se déplacer comme les animaux. Elles colonisent cependant la plupart des milieux grâce à leurs fruits et à leurs formes élaborées permettant de grands voyages au gré des éléments naturels ! Rejoignez-nous le temps d’une matinée pour découvrir les moyens de déplacement utilisés par les fruits des plantes pour se développer. L’occasion aussi de vous présenter la plus grosse graine du monde victime de son gigantisme ! Les principaux moyens de déplacement utilisés par les fruits des plantes. RDV à l’entrée sud-est du bois de Boissy 189 Chaussée Jules César, 95 130 Franconville Franconville Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T09:30:00 2021-08-01T12:30:00

