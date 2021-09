Laon Laon Aisne, Laon “Graines en folie” à Laon Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon

“Graines en folie” à Laon Laon, 2 octobre 2021, Laon. “Graines en folie” à Laon 2021-10-02 – 2021-10-02

Laon Aisne Une après-midi dédiée aux plantes au gré d’ateliers pour enfants animés par AtelierJardin Laon, mais aussi de l’échange de graines pour réaliser vos pousses ! RV à la Bibliothèque Suzanne-Martinet de 15h à 17h ! Une après-midi dédiée aux plantes au gré d’ateliers pour enfants animés par AtelierJardin Laon, mais aussi de l’échange de graines pour réaliser vos pousses ! RV à la Bibliothèque Suzanne-Martinet de 15h à 17h ! +33 3 23 22 86 74 http://www.laon.fr/ Une après-midi dédiée aux plantes au gré d’ateliers pour enfants animés par AtelierJardin Laon, mais aussi de l’échange de graines pour réaliser vos pousses ! RV à la Bibliothèque Suzanne-Martinet de 15h à 17h ! Pixabay dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Laon Adresse Ville Laon lieuville 49.56297#3.61174