Graines d’inspiration Atelier capifrance, 3 novembre 2021, Bordeaux.

du mercredi 3 novembre au lundi 29 novembre à Atelier capifrance

Avec son exposition, “Graines d’inspiration”, Noëlie nous emmène à la découverte de son univers magique, doux et coloré. Une bulle de fraîcheur et de positivité pour se ressourcer et s’inspirer. A travers ses peintures et ses textes elle nous invite à un voyage intérieur, une réflexion personnelle, un moment de détente et d’évasion pour se retrouver avec soi-même et se reconnecter à l’essentiel. Noëlie joue avec les couleurs, les formes et les textures afin d’exprimer différentes énergies, sensations et émotions. Son procédé créatif est très intuitif et méditatif. Des tons avec des couleurs à tendance pastel créent une ambiance zen qui apaise et invite à la relaxation et à la sérénité Visite de l’exposition en présence de l’artiste – sur rendez-vous: plusieurs dates à venir bientôt. Visitez [https://www.bluelotustransformation.com/fr/art](http://www.bluelotustransformation.com/fr/art) pour plus d’informations.

Entrée libre et gratuite à l’exposition; Entrée gratuite pour le vernissage avec réservation obligatoire sur eventbrite: www.eventbrite.fr/e/inscription-exposition-graines-dinspiration-par-lartiste-peintre-noelie-ceyral-165248593993

Exposition de peinture abstraite et intuitive par Noëlie Ceyral

Atelier capifrance 5 Cours du Chapeau Rouge, 33 000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T18:00:00;2021-11-04T10:00:00 2021-11-04T21:00:00;2021-11-05T10:00:00 2021-11-05T18:00:00;2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T13:00:00;2021-11-08T10:00:00 2021-11-08T18:00:00;2021-11-09T10:00:00 2021-11-09T18:00:00;2021-11-10T10:00:00 2021-11-10T18:00:00;2021-11-11T10:00:00 2021-11-11T18:00:00;2021-11-12T10:00:00 2021-11-12T18:00:00;2021-11-13T10:30:00 2021-11-13T13:00:00;2021-11-15T10:00:00 2021-11-15T18:00:00;2021-11-16T10:00:00 2021-11-16T18:00:00;2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-18T10:00:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-19T10:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-20T10:30:00 2021-11-20T13:00:00;2021-11-22T10:00:00 2021-11-22T18:00:00;2021-11-23T10:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T10:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T10:30:00 2021-11-27T13:00:00;2021-11-29T10:00:00 2021-11-29T18:00:00