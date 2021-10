Graines d’histoires Truchtersheim, 3 novembre 2021, Truchtersheim.

Graines d’histoires 2021-11-03 – 2021-11-03

Truchtersheim Bas-Rhin

Les Graines d’histoires, c’est quoi ?

Des enfants curieux, un méli-mélo d’histoires…

Un méli-mélo d’histoires ?

Si si, ça existe ! Viens t’asseoir et tu verras !

Dès 2 ans, accès libre dans la limite des places disponibles.

Pour plus d’informations contactez la MIK via kolibris@kochersberg.fr ou au 03.90.29.03.59.

dernière mise à jour : 2021-09-28