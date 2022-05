Graines d’histoires

Graines d’histoires, 22 juillet 2022, . Graines d’histoires

2022-07-22 – 2022-07-22 Venez écouter des albums et réaliser un atelier créatif.

Un temps de lecture offert par les bibliothécaires, pour les enfants de 6 à 11 ans, afin de rêver, grandir, s’émerveiller avec les histoires.

Sur réservation. Venez écouter des albums et réaliser un atelier créatif.

Un temps de lecture offert par les bibliothécaires, pour les enfants de 6 à 11 ans, afin de rêver, grandir, s’émerveiller avec les histoires.

Sur réservation. dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville