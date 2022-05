Graines d’Européens ! Hôtel de Ville de Clermont-Ferrand, 2 mai 2022, Clermont-Ferrand.

Graines d’Européens !

du lundi 2 mai au vendredi 27 mai à Hôtel de Ville de Clermont-Ferrand

Exposition « Graines d’Européens ! » ———————————— Dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’UE, et à l’occasion du Joli Mois de l’Europe, le Rectorat de Clermont-Ferrand et le Centre Europe Direct Clermont Puy-de-Dôme organisent une exposition intitulée « Graines d’Européens ! » réalisée par des écoles primaires du département, sur les 27 pays de l’Union européenne. Il y 9 écoles qui participent : les écoles Aristide Briand et Pierre Mendès-France à Clermont-Ferrand, l’école de Romagnat, l’école de Marsac-en-Livradois, l’école de Saint-André-Le-Coq, l’école de Mirefleurs, l’école les volcans de Saint-Genès-Champanelle, l’école de Vernines et l’école Jean Rostand à Riom. Elle sera exposée durant tout le mois de mai, dans le patio de l’Hôtel de Ville de Clermont-Ferrand. Cette exposition sera inaugurée le jeudi 5 mai matin, dans le patio de l’Hôtel de Ville, en présence de plusieurs classes qui participent au projet (4 classes de CP de 10h à 11h puis 2 classes de CM1-CM2 de 11h à 12h, des écoles Aristide Briand et Pierre Mendès-France de Clermont-Ferrand). Pour cette inauguration, sont invités le Recteur, le DAREIC, le DASEN et l’IEN langues, le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme ainsi que les élus de la Ville. Le temps officiel sera entre 10h45 et 11h15 afin que toutes les classes qui se déplacent puissent profiter des discours et des photos pour la communication.

gratuit, entrée libre

Exposition réalisée par des écoliers du Puy-de-Dôme, sur les 27 pays de l’UE

Hôtel de Ville de Clermont-Ferrand 10 rue Philippe Marcombes 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Les Bughes Puy-de-Dôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-02T09:00:00 2022-05-02T17:00:00;2022-05-03T09:00:00 2022-05-03T17:00:00;2022-05-04T09:00:00 2022-05-04T17:00:00;2022-05-05T09:00:00 2022-05-05T17:00:00;2022-05-06T09:00:00 2022-05-06T17:00:00;2022-05-09T09:00:00 2022-05-09T17:00:00;2022-05-10T09:00:00 2022-05-10T17:00:00;2022-05-11T09:00:00 2022-05-11T17:00:00;2022-05-12T09:00:00 2022-05-12T17:00:00;2022-05-13T09:00:00 2022-05-13T17:00:00;2022-05-16T09:00:00 2022-05-16T17:00:00;2022-05-17T09:00:00 2022-05-17T17:00:00;2022-05-18T09:00:00 2022-05-18T17:00:00;2022-05-19T09:00:00 2022-05-19T17:00:00;2022-05-20T09:00:00 2022-05-20T17:00:00;2022-05-23T09:00:00 2022-05-23T17:00:00;2022-05-24T09:00:00 2022-05-24T17:00:00;2022-05-25T09:00:00 2022-05-25T17:00:00;2022-05-26T09:00:00 2022-05-26T17:00:00;2022-05-27T09:00:00 2022-05-27T17:00:00