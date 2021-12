Graines d’Espérance Bénin s’expose à la galerie Pellieux rue de la cordonnerie Beaugency Galerie Jacques Nicolas Pellieux, 13 décembre 2021, Beaugency.

du lundi 13 décembre au dimanche 19 décembre à Galerie Jacques Nicolas Pellieux

Graines d’Espérance Bénin s’expose à la galerie Pellieux rue de la cordonnerie Beaugency: toute la semaine 10h à 18h VENTE D’ARTISANAT TOUS LES PRIX POUR VOS FETES. L’association Graines d’Espérance Bénin a 10 ans d’existence. L’objectif principal est la scolarisation par parrainage (costume et fournitures scolaires; soins pour le foyer familial) des enfants en village de brousse. Nous accompagnons aussi les parents dans des AGR en financant l’outillage ou les matières premières. Des projets de village correspondant à nos actions sont soutenus par l’association: – travaux d’entretien de l’ecole -le projet actuel financé par les bénéfices de nos actions et en partie par des subventions de la région Centre et du Département du Loiret: L’école d’Adamé Adato et la directrice souhaitant une cantine, nous avons accompagné le village dans la construction puits/château d’eau et un jardin potager pédagogique permettant aux enfants de renouer avec le maraîchage de leurs aînés. Un comité local assure le suivi des ateliers scolaires autour de plantation servant aux repas servis à la pause matinale. Ce projet permet aux familles de payer un tiers d’un repas et aux enfants de mieux travailler le ventre plein, aux cantinières d’être mieux rémunérées. Passez de bonnes fêtes de fin d’année.

Entrée libre

Galerie Jacques Nicolas Pellieux 27 rue de la Cordonnerie, 45190 Beaugency Beaugency Loiret



