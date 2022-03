Graines d’émotions Marseille 6e Arrondissement, 17 mai 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Graines d’émotions L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

2022-05-17 10:00:00 – 2022-05-17 L’Art Dû 83 rue Marengo

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

6 8 Des émotions naissent, grandissent et s’animent. 8 émotions représentées par 8 marionnettes et 8 couleurs. La joie (tournesol jaune), la tristesse (saule pleureur bleu), la colère (chardon rouge), la peur (champignon gris), la sérénité (palmier vert), la jalousie (rose orange), la timidité (violette) et l’amour (cœur).



Avec l’aide de Caroline la jardinière et de Jean-Georges le loup (grande marionnette), les enfants vont pouvoir mieux comprendre et appréhender leurs émotions qu’ils peuvent ressentir au cours d’une journée.



Spectacle à la fois ludique et pédagogique, avec musique, chansons et marionnettes.



Chansons et marionnettes

Avec Caroline Dabusco

[1-5 ans]

Avec l’aide de Caroline la jardinière et de Jean-Georges le loup (grande marionnette), les enfants vont pouvoir mieux comprendre et appréhender leurs émotions qu’ils peuvent ressentir au cours d’une journée.

dernière mise à jour : 2022-01-12 par