GRAINES DE TALENTS Centre de vacances Les Sapins, 8 août 2022, Belmont.

GRAINES DE TALENTS

du lundi 8 août au samedi 13 août à Centre de vacances Les Sapins

Viens avec nous révéler tous tes talents ! Au cours de cette expérience de 6 jours, tu auras maintes et maintes occasions de travailler ta créativité, de révéler des talents ou de te découvrir de nouvelles passions ! Tu auras l’occasion de passer derrière les fourneaux et de cuisiner des mets succulents. Tu pourras travailler ton super jeu d’acteur ta voix et ton éloquence avec des ateliers théâtre. Tu auras aussi l’occasion de découvrir la danse et ses rythmes endiablés ! Tu pourras t’essayer aux arts du cirque qui te permettrons de jongler ou de jouer à l’équilibriste ! Enfin, c’est au parc accrobranche de Breitenbach que tu auras l’occasion de révéler tes talents d’aventuriers ! En plus de tout cela, ton équipe d’animation te prépares d’ores et déjà un séjour riche en surprises : au programme, grands jeux, veillées, sorties piscine et moments de détente. Rien de tel pour revenir avec des talents plein les poches et des souvenirs plein la tête ! n° 0670265SV001521-21-A01

325

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Centre de vacances Les Sapins BELMONT Belmont Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-08T16:00:00 2022-08-08T23:59:00;2022-08-09T00:00:00 2022-08-09T23:59:00;2022-08-10T00:00:00 2022-08-10T23:59:00;2022-08-11T00:00:00 2022-08-11T23:59:00;2022-08-12T00:00:00 2022-08-12T23:59:00;2022-08-13T00:00:00 2022-08-13T12:00:00