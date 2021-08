Graines de Studio Médiathèque Marguerite Yourcenar, 24 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 24 septembre 2021

de 19h à 20h30

gratuit

Venez découvrir les jeux vidéo de demain !

La Bibliothèque publique d’information et la médiathèque Marguerite Yourcenar (Ville de Paris) s’associent à GOBELINS Paris et au CNAM-ENJMIN pour valoriser le dynamisme et la créativité des jeunes pousses du jeu vidéo. Au cours d’une soirée exceptionnelle, venez découvrir les pitchs et démos d’une sélection des meilleurs projets de jeux vidéo conçus et développés par les étudiants en Design interactif et jeu vidéo de GOBELINS et les diplômés du Mastère Spécialisé designer d’expérience interactive et ludique de GOBELINS-ENJMIN.

La soirée aura lieu dans l’auditorium de la Médiathèque Marguerite Yourcenar (15e) et sera diffusée en ligne sur les réseaux sociaux de la Bpi et le compte Twitch de GOBELINS.

Informations sur le site de la Bpi.

Cet événement est organisé dans le cadre du festival Press Start, le festival de jeu vidéo de la Bibliothèque publique d’information.

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray Paris 75015

12 : Vaugirard (368m) 12 : Convention (502m)



Contact :Bibliothèque publique d’information 0144781275 nouvelle-generation@bpi.fr https://agenda.bpi.fr/cycle/press-start-2021/ https://www.facebook.com/bpi.pompidou https://twitter.com/Bpi_Pompidou

Animations -> Conférence / Débat Étudiants;Ados;Geek;Bibliothèques;En famille

© Gobelins Paris