le mercredi 23 février à 20:30

Ils sont partout, à la surface de notre corps, sur nos muqueuses, dans nos poumons ou notre vessie ; innombrables, ils forment « le microbiote ». Comment ce monde caché au cœur de notre organisme influence-t-il notre santé ? Que dit-il de nos futures maladies ? C’est à ce voyage ‘’intérieur’ que nous convie Geneviève Héry-Arnaud, enseignant-chercheur en bactériologie à la Faculté de Médecine et praticien hospitalier au CHRU de Brest. Elle nous racontera la vie de cette « faune » microbienne, et nous expliquera que le plus sain n’est pas forcément le plus propre ou que nous respirons grâce aux bactéries qui peuplent nos poumons. De précieux conseils qui profiteront à tous…

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

La conférence-débat de la chercheuse en bactériologie G. Héry-Arnaud nous convie à un voyage corporel à la rencontre du microbiote humain. Comment ce monde caché influence-t-il notre santé ? Auditorium Simone Veil 35170 Bruz Bruz Ille-et-Vilaine

