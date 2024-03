Graines de roses, Grains de lire Roseraie de Gérenton Bédoin, samedi 1 juin 2024.

Graines de roses, Grains de lire Atelier parents-enfants sur le thème des cinq sens autour du livre jeunesse et de l’illustration avec l’association grains de lire. On bouquine, on bricole, on partage des moments magiques autour des… Samedi 1 juin, 14h30 Roseraie de Gérenton 10€ par enfant sur inscription, nombre de place limité à 15 enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T16:30:00+02:00

Atelier parents-enfants sur le thème des cinq sens autour du livre jeunesse et de l’illustration avec l’association grains de lire. On bouquine, on bricole, on partage des moments magiques autour des mots et des images…

Roseraie de Gérenton 2884 route de Flassan 84410 Bédoin Bédoin 84410 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0767889934 https://roses-anciennes-du-ventoux.com https://www.instagram.com/rosesanciennesduventoux/;https://www.facebook.com/rosesanciennesduventoux [{« type »: « phone », « value »: « 07 67 88 99 34 »}] La roseraie de Gérenton est un jardin méditerranéen de roses anciennes. Mise en place il y a 7 ans sur une friche agricole, la roseraie de Gérenton regroupe en un même lieu un jardin de roses anciennes, un jardin méditerranéen et une pépinière spécialisée en rosiers anciens. Parking situé à 350 m de la roseraie, accès à pied depuis le parking par un chemin.

©Sylvie Brun