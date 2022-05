Graines de Rêve -au Jardin de Brantes 4-5-6 Juin Jardin de Brantes, 4 juin 2022, Sorgues.

Graines de Rêve -au Jardin de Brantes 4-5-6 Juin

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de Brantes

### **Graines de Rêve** ### **4-5-6 Juin** ### Cette année, nous vous proposons trois jours de souffle de rêveries, des graines d’échanges au vert. ### **Samedi-Dimanche-Lundi** * **A 11h- Visite guidée** du jardin par le propriétaire.Visite déambulatoire dans le jardin au son de l’eau de la Sorgue, source d’inspiration de Pétraque, racontée par **CH de Brantes** où seront abordés les aspects historiques et botaniques du Domaine * **14h -Ateliers “La graine de pain” à la Rou-Langerie de Sarah** ( son four ambulant) avec la farine biologique au petit épeautre et au blé ancien de la Région. * **16h-Conférence “EquiQianto”,**_**le monde quantique raconté à travers un voyage équestre**_**.** Conférence-spectacle de vulgarisation de la physique quantique raconté par **Charles Antoine, physicien quantique** avec spectacle équestre imaginaire dessiné en direct par **Paul Kichilov**. Ce projet est le fruit d’une rencontre créative entre deux hommes aux univers protéiformes, passionnés par les arts, la science et les chevaux.**Charles Antoine** est physicien quantique. Enseignant-chercheur à Sorbonne-Université, conférencier, traducteur (anglais) et auteur de livres de vulgarisation, il aime être “passeur” de sciences. * **18h30- Projection du documentaire** **de Marine d’Aboville et Enrico Clarelli “Christiane Botbol, La Passion des éclosions”**.Christiane Botbol a pris la décision en 2019 de faire don de toutes ses oeuvres d’Art et d’Artisanat au MUCEM de Marseille, au Musée National du Bénin et à la BNF. Marine d’Aboville et Enrico Clarelli ont réalisés contre vents et marées en pleine pandémie son portrait au travers de ses objets rituels et quotidiens venant de l’Europe de l’Est , d’Afrique et de Madagascar. Ce documentaire de 45′ raconte l’histoire d’une vie passionnante, celle de Christiane Botbol pour qui il est essentiel de participer à l’éclosion de talents d’artistes, reconnus internationalement. ### **Expositions et ventes en continu** * **Atelier du peintre Jacques Vimard** que nous avons l’honneur d’avoir en résidence au Domaine de Brantes.Il exposera son univers merveilleux rempli de ses couleurs si profondes et vivantes_._ * **Installation** **_”Graines de mémoires”_** _de Samantha de Lucena Caldato_ est artiste bésilienne, musicienne, céramiste, cheffe de cuisine formée en “plant-based kitchen” ainsi qu’une spécialiste en permaculture et agro-écologie.Samantha revient à Brantes avec une nouvelle installation qui sera le lancement d’une grande aventure sous l’égide d’AmMar Seed. * **Poteries de Laura Ramez .** Sa démarche est autobiographique, chaque objet ayant une histoire, inspirée d’un beau village de la Provence, Monieux.Ses poteries sont utilitaires et poétiques. * **Exposition “Les Anges” de Paul Kichilov** dans le cloître.Après avoir exposé au Collège des Bernardins, il expose dans le cloître aux feuilles d’acanthes, ses Anges de tendresse, anges pèlerins, jardiniers et musiciens, qui prennent tous vie à travers ses gravures. Une exposition personnelle qui invite au réenchantement du monde. * J**eu de graines avec l’Association Foll’Avoine. A**ssociation qui a pour objet principal la défense et la protection de la biodiversité cultivée et des terres agricoles depuis 2009.Foll’avoine organise notamment depuis une dizaine d’années “la faîtes sans OGM” qui permet à des acteurs du monde agricole, des citoyens, des scientiques et des élus de se réunir, d’échanger sur l’actualité des OGM, des pesticides qu’ils font courir à l’agriculture, à l’environnement et à la santé.Foll’avoine est aussi membre actif du collectif SNT 84 (sauvons nos terres 84) dont le but est de répétorier et de défendre les terres agricoles et naturelles de la bétonisation galopante. * **Potager Pédagogique “La Gioventu” labelisé ecocert**.Depuis plus de 6 ans, Lisa Sorensen, jardinière-pédagogue , gère ce potager pédagogique situé dans un contexte péri-urbain. Enseigne auprès des collégiens de l’école Steiner de Sorgues. N’oublions pas que Rudolf Steiner est le père de la permaculture, de la biodiversité.Les élèves apprennent à manier les outils, à ouvrir et nourrir le sol, à semer et planter, à confectionner l’or du jardin ( le compost !), à gouter les semences, préparer des recettes. * **Salon de thé de Dominique Castagna sous les muriers avec les produits locaux biologiques, les tisanes bio de bio du Potager Pédagogique.** ### **Samedi à 20h -Repas, places limitées** * Repas préparé au feu de bois par Samantha de Lucena Caldato avec les produits du Jardin de la Mayanne et le pain au blé ancien venant du four ambulant de Sarah -La Rou-Langerie. * **25€/roues par personne** (vin en sup.) Réservation obligatoire ### **Dimanche à 18h-Apéro-Muscical** * Apéro musical avec les produits de la région et le pain au blé ancien venant du four ambulant de Sarah- La Rou-Langerie * **15€/roues par personne** Réservation obligatoire * **La Roue -** Depuis deux ans, le jardin de Brantes utilise la monnaie locale complémentaire et citoyenne (MLCC) circulant en Provence-Alpes du Sud.

Entrée du Jardin: 8€/ 8 roues. Gratuit pour les -18 ans. Repas Samedi soir, nombre limité (30 )-25€/roues par personne( vin en sup.), réservation obligatoire. Apéro-musical Dimanche , 15€/roues par personne. Réservation obligatoire.

3 jours de souffles de rêveries,des graines d’échanges à travers des expositions,ateliers,une conférence sur le monde quantique raconté à travers un voyage équestre,salon de thé,apéro-musical.

Jardin de Brantes 157, chemin de Brantes, Sorgues Sorgues Vaucluse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T11:30:00