Graines de Possibles un récital théâtralisé de Hermione Huguenel et Catherine Brunon Voie des 4 Routes Saint-Léon-sur-Vézère, vendredi 9 février 2024.

Graines de Possibles un récital théâtralisé de Hermione Huguenel et Catherine Brunon Voie des 4 Routes Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

20h. Récital théâtralisé de chants, et poèmes, avec un répertoire mêlant classique et chanson française, présenté par Hermione Huguenel et Catherine Brunon. Prix libre et conscient.

Un moment de grâce à portée de main, pour tous les indéfectibles optimistes de nos contrées, et les autres !

Nous recevons Hermine Huguenel et Catherine Brunon qui nous présenteront un récital théâtralisé de chants et poèmes, avec un répertoire mêlant classique et chanson française.

Par leurs chants, musiques et poésies, Hermine et Catherine viennent arroser ces graines souterraines du monde qui vient. Furtives lueurs d’espoir dans ce monde en mutation où il est temps de laisser parler le vivant, où tout est peu à peu réinventé, où tout est peu à peu libéré.

Un temps pour se poser et ne rien faire. Un temps pour écouter, regarder. Un temps pour rêver en liberté et laisser germer !

Le bar et l’auberge espagnole seront ouverts à partir de 18h et après el spectacle jusque 23h.

Attention, la salle n’est pas bien grande, pensez à réserver !

Adhésion à l’association requise. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:00:00

fin : 2024-02-09

Voie des 4 Routes Café Léon

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

