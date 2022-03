Graines de philosophes : Philo-contes Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Graines de philosophes : Philo-contes Istres, 16 avril 2022, Istres. Graines de philosophes : Philo-contes Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres

2022-04-16 15:00:00 – 2022-04-16 Médiathèque CEC Les Heures Claires

Istres Bouches-du-Rhône Bonheur, liberté, amour, amitié. Pensons ensemble et échangeons nos idées !



Graines de philosophes : s’interroger, réfléchir et débattre tout en s’amusant !

À partir de 6 ans. 04 42 11 24 62 À partir du conte d’Edwige Chirouter « Personne », venez philosopher et débattre avec Juliette Grégoire, animatrice d’ateliers philosophiques. +33 4 42 11 28 40 Bonheur, liberté, amour, amitié. Pensons ensemble et échangeons nos idées !



À partir de 6 ans. 04 42 11 24 62 Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres

