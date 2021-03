Les Clayes-sous-Bois Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois, Yvelines Graines de papier / Lecture en ligne d’albums Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

Une histoire pour ceux qui n’aiment pas la purée de cacahuètes, la soupe de limaces ou les épinards !.

Une autre pour ceux qui appréhendent le coucher le soir…

et encore l’histoire d’un Monsieur qui a rendez-vous. Pour se faire beau, il essaie successivement toutes les têtes de son placard sans pouvoir se décider… **_Racontés par les bibliothécaires_** Public : à partir de 3 ans

et à partir de 8 ans pour Monsieur Cent têtes **Un évènement Graines de papier 2021**

Se connecter sur e-mediatheque.sqy.fr

Retrouvez l’univers de l’autrice-illustratrice Ghislaine Herbéra à travers la lecture de trois de ses albums : La grenouille qui grimace, L’heure bleue et Monsieur Cent têtes. Réseau des médiathèques Saint-Quentin-en-Yvelines Les Clayes-sous-Bois Yvelines

