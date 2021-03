Les Clayes-sous-Bois Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois, Yvelines Graines de papier [ En ligne ] Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

du mardi 30 mars au samedi 10 avril à Réseau des médiathèques

**À vos crayons !**

Le thème de la _**métamorphose**_ est retenu pour cette édition 2021. Allez à la découverte des masques avec **Ghislaine Herbéra** de la sérigraphie avec **Arianna Tamburini**, du Pop-up avec **Paul Rouillac** et de l’assemblage–collage avec **Marie Kyprianou**. Nous vous invitons, lors d’une table ronde, à une réflexion autour de la métamorphose dans les albums et par là-même à découvrir le métier d’illustrateur.

Pour débattre autour de cette thématique **le jeudi 1er avril** retrouvez **Ghislaine Herbéra**, illustratrice / **Henri Meunier**, auteur / **Eric Triquet**, enseignant chercheur / **Annie Rolland**, enseignante chercheuse en psychologie clinique. D’autres surprises en ligne vous attendent : coloriages, contes, ateliers « Art en jeu »… Télécharger [ici](https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2021-03/SQY%20Programme%20Graines%20de%20papier%202021%20web_0.pdf) Programme Graines de papier 2021.

Se connecter sur e-mediatheque.sqy.fr

Du 30 mars au 10 avril le Réseau des médiathèques vous plonge dans l’univers de l’illustration jeunesse. Venez vous initier à un ensemble d’ateliers en ligne animés par des illustrateurs. Réseau des médiathèques Saint-Quentin-en-Yvelines Les Clayes-sous-Bois Yvelines

2021-03-30T09:30:00 2021-03-30T12:00:00;2021-03-30T14:00:00 2021-03-30T17:30:00;2021-03-31T09:30:00 2021-03-31T12:00:00;2021-03-31T14:00:00 2021-03-31T17:30:00;2021-04-01T09:30:00 2021-04-01T12:00:00;2021-04-01T14:00:00 2021-04-01T17:30:00;2021-04-02T09:30:00 2021-04-02T12:00:00;2021-04-02T14:00:00 2021-04-02T17:30:00;2021-04-03T09:30:00 2021-04-03T12:00:00;2021-04-03T14:00:00 2021-04-03T17:30:00;2021-04-04T09:30:00 2021-04-04T12:00:00;2021-04-04T14:00:00 2021-04-04T17:30:00;2021-04-05T09:30:00 2021-04-05T12:00:00;2021-04-05T14:00:00 2021-04-05T17:30:00;2021-04-06T09:30:00 2021-04-06T12:00:00;2021-04-06T14:00:00 2021-04-06T17:30:00;2021-04-07T09:30:00 2021-04-07T12:00:00;2021-04-07T14:00:00 2021-04-07T17:30:00;2021-04-08T09:30:00 2021-04-08T12:00:00;2021-04-08T14:00:00 2021-04-08T17:30:00;2021-04-09T09:30:00 2021-04-09T12:00:00;2021-04-09T14:00:00 2021-04-09T17:30:00;2021-04-10T09:30:00 2021-04-10T12:00:00;2021-04-10T14:00:00 2021-04-10T17:30:00

