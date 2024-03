Graines de Noé en Fête Rue du 8 mai 1945 Brazey-en-Plaine, dimanche 9 juin 2024.

Graines de Noé en Fête Rue du 8 mai 1945 Brazey-en-Plaine Côte-d’Or

Graines de Noé, association de conservation de variétés paysannes de céréales, vous invite à une fête autour de la biodiversité cultivée. Venez vous amuser et en apprendre plus sur le sujet le temps d’un dimanche. Au programme des ateliers et des animations autour du blé et de l’orge (meunerie, panification, brassage, fabrication de pâtes), une visite de la collection de blés anciens et autres céréales, des jeux en bois, des conférences sur la biodiversité dans les champs et au jardin, un marché de producteurs (pain, biscuits, bière, pâtes, légumes…) et des stands associatifs (les Croqueurs de pommes, la Graine et le Potager, Nature & Progrès…). Buvette et restauration sur place (réservation conseillée). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 09:30:00

fin : 2024-06-09 17:30:00

Rue du 8 mai 1945 Halle Solaire

Brazey-en-Plaine 21470 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté coordinateur.grainesdenoe@gmail.com

