GRAINES DE MUSICIENS ET DE COMÉDIENS Meslay-du-Maine, mercredi 21 février 2024.

Rendez-vous le mercredi 21 février et samedi 30 mars à l’école de musique et de théâtre à Meslay-du-Maine pour assister aux premiers concerts et représentations des jeunes artistes !

L’agenda des dates ci-dessous :

Mercredi 21 février à 19h

Samedi 30 mars à 17h

Rendez-vous à l’Ecole de musique et de théâtre, 1 voie de la Guiternière à Meslay-du-Maine.

Gratuit .

1 voie de la Guiternière

Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 19:00:00

fin : 2024-02-21



