Graines de Moutards au château d’Assier couleurs des souvenirs à Assier » Assier, vendredi 22 mars 2024.

Atelier mise en couleur de céramique pour une création d’une œuvre mémorielle

Château d’Assier/EHPAD d’Assier

La mission des Moutards ? Libérer les couleurs avec l’artiste Sophie Latappy !

Au programme, une création conduite par l’artiste, inspirée de l’art de la céramique à

la Renaissance, conçue en écho aux sculptures de Galiot de Genouillac. Une création

s’inspirant des personnes âgées qui racontent sous la forme de carreaux en argile leur

passé et des tranches de vie propres à leur génération.

Votre mission ? La mise en couleur de cette œuvre collective qui sera ensuite installée

dans le village ! Atelier au château et visite à l’EHPAD pour un petit goûter et partager

le résultat de ces réalisations.

Pour qui de 5 à 12 ans, en famille (Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte) • Tarif gratuit

Pratique prévoir un vêtement chaud

Sur réservation

Présenté par le Centre des monuments nationaux Château d’Assier, en partenariat avec l’EHPAD Les Pradels

et la commune d’Assier EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 14:00:00

fin : 2024-03-22 16:00:00

Château d’Assier

Assier 46320 Lot Occitanie

