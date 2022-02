Graines de mai Festival jeune public Yzeure Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Yzeure

Graines de mai Festival jeune public Yzeure, 19 mai 2022, Yzeure. Graines de mai Festival jeune public Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure

2022-05-19 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-22 20:00:00 20:00:00 Yzeurespace Route de Montbeugny

Yzeure Allier Le Festival jeunes public, organisé par l’APAYB, est un concentré de spectacles, animations, jeux et découvertes en tous genres pour les petits comme les grands. Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Yzeure Autres Lieu Yzeure Adresse Yzeurespace Route de Montbeugny Ville Yzeure lieuville Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Departement Allier

Yzeure Yzeure Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yzeure/

Graines de mai Festival jeune public Yzeure 2022-05-19 was last modified: by Graines de mai Festival jeune public Yzeure Yzeure 19 mai 2022 Allier Yzeure

Yzeure Allier