Les médiathécaires jeunesse accueillent les tout-petits accompagnés pour une découverte tout en douceur des livres et une plongée joyeuse dans des mondes imaginaires, colorés, musicaux, étonnants… _Entrée libre dans le respect des précautions sanitaires. 10 personnes maximum._

entrée gratuite sur réservation auprès de l’Espace Jeunesse. 10 personnes maximum.

Un moment spécial de découverte (livres, musique, comptines,…) pour les tout-petits et leurs proches. Médiathèque Espace Van Gogh, Place Félix Rey 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

2021-09-15T10:00:00 2021-09-15T11:00:00

