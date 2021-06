Graines de jardiniers Musée des Maisons Comtoises, 6 juin 2021-6 juin 2021, Nancray.

Graines de jardiniers

Musée des Maisons Comtoises, le dimanche 6 juin à 15:30

Au jardin des enfants, on fait comme les grands ! On bêche, on ratisse, on passe la grelinette ou la binette. On prend aussi le temps d’observer la nature et de comprendre l’intérêt de faire son compost. N’oubliez pas vos bottes !

Animation gratuite incluse dans le billet d’entrée

Découvrez les outils et gestes du jardinier, et observez la nature.

Musée des Maisons Comtoises Rue du musée, 25360 Nancray Doubs



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T15:30:00 2021-06-06T17:00:00