Auditorium Campra – Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart

Aix-en-Provence

Enfants, Grenade… et autres danseurs mis en danse par Grenade, qui retrace toute cette aventure depuis son début.



son enfance, les années avec Odile Duboc, le Concours de Bagnolet et les 3 prix remportés, les workshops partagés avec des grands chorégraphes américains comme Alwin Nikolaïs, Merce Cunningham, Jennifer Muller … ses premières pièces avec des adultes et des enfants, puis l’aventure passionnante avec Jean-Claude Gallotta et enfin la rencontre avec les enfants des quartiers nord de Marseille en 1989.



À partir de là, Grenade est né, et progressivement une quarantaine de chorégraphes ont été invités, français d’abord, puis étrangers parmi les plus prestigieux, interprétés par les danseurs de Grenade. 70 enfants dans le Groupe Grenade, 15 danseurs dans la compagnie professionnelle, toute une vie remplie de rêves, de remises en question et d’évolution permanente….



4 danseurs : 2 adultes, 2 enfants, 2 filles, 2 garçons, présents chez nous depuis de longues années, interprèteront des extraits des pièces les plus emblématiques pour eux, pour moi ou pour le public. Ensemble, nous essaierons de raconter et décrypter toute cette aventure unique et singulière

Pour fêter l’anniversaire des 30 ans de Grenade, la chorégraphe a eu envie de partager son parcours artistique, chorégraphique et pédagogique dans un livre intitulé Josette Baïz.

